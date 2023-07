Blumen liegen am Montag an der Tram-Haltestelle, wo in der Nacht auf Sonntag ein 18-Jähriger von einem Raser getötet wurde.

Von Anita Naujokat und Susi Wimmer

Wegen fahrlässiger Tötung hat die Staatsanwaltschaft am Montag Haftbefehl gegen den 21-jährigen Autofahrer beantragt, der in der Nacht auf Sonntag nach einem Unfall in eine Tram-Haltestelle am Leonrodplatz geschleudert war. Ein 18-Jähriger, der an der Haltestelle wartete, starb noch am Unfallort, ein weiterer junger Mann erlitt schwerste Verletzungen am Bein. Für eine rechtliche Einordnung sei es noch zu früh, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding, bislang sehe man aber keinen Anfangsverdacht im Hinblick auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Dennoch sitzt der 21-Jährige nun laut Polizei in Untersuchungshaft.