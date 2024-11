Kritik von Thomas Becker

Lange nicht mehr so oft losgeprustet, eineinhalb Stunden lang. Und das bei Themen wie Magerquark, „Rambo 3“, Gender-Reveal-Partys, gefährliche Hai-Arten oder dem gefürchteten Capri-Sonne-Strohhalm. Unter Niveau unterhalten fühlt man sich dennoch keine Sekunde. Das ist die Kunst von Abdelkarim: scheinbar banale Geschichten aus dem prallen Leben zu erzählen, die sich dann zu einem gut beobachteten Bild einer zuweilen reichlich absurd anmutenden Lebenswirklichkeit fügen. Mit ein paar handwerklichen Kniffen bereitet er Selbsterlebtes humoristisch auf, veredelt es zu Comedy-Gold und präsentiert alles im Habitus einer zuvorkommenden Plaudertasche mit Migrationshintergrund – fertig ist das vierte Solo-Programm, das er „Plan Z – jetzt will er’s wissen!“ getauft hat. Wobei Programm zu viel gesagt ist. Es sind eher so Dönekes, lustiges Gelaber oder wie man in seiner Hood wohl sagen würde: next level shit.