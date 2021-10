Ursula und Christian Lengling leiten das erste Münchner Parfumhaus. Was macht ein gutes Parfum aus? Wie läuft die Entwicklung ab? Und was sollte man beim Verschenken beachten? Ein Gespräch über luxuriöse Düfte.

Interview von Sabine Buchwald, München

2014 gründeten Ursula und Christian Lengling das erste Münchner Parfumhaus. Damit erfüllte sich das Paar nicht nur einen Traum, sondern erkannte den Trend zu hochwertigen Designer-Parfums. Ursula Lengling, 53, ist für die Komposition der Düfte zuständig, die Namen tragen wie "El Pasajero" oder "Aqua Tempesta" und immer mit einer kleinen Geschichte einhergehen. Obwohl sich die beiden im BWL-Studium in Nürnberg kennengelernt haben, kümmert sich Christian Lengling, 52, um die wirtschaftliche Seite der Firma. Inzwischen gibt es zehn sehr verschiedene Lengling-Düfte und seit Kurzem einen eigenen, sehr offen und hell eingerichteten Laden in bester Innenstadtlage unweit des Doms. Hier sprechen sie über die Risiken in der Parfumbranche und was "Made in Munich" bedeutet.