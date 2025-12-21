Mit zwei Partnern hat Szene-Gastronom Mathias Scheffel am Lenbachplatz in den Räumen des ehemaligen „Enter the Dragon“ ein neues Asian-Fusion-Restaurant eröffnet. Der dazugehörige Nachtimbiss Yakuza Kitchen versorgt schon seit einer Weile die Nachtschwärmer bis um fünf Uhr in der Früh. Ein Gespräch über das neue Konzept und die Entwicklung des Münchner Nachtlebens.
Neues gastronomisches Konzept in München„Ein klassischer Club-Betrieb trifft heute nicht mehr den Nerv der Zeit“
Mathias Scheffel hat schon im Nachtleben gearbeitet, als der Kunstpark Ost gerade startete. Jetzt hat er ein Restaurant mit asiatischer Fusionsküche eröffnet. Über die Trends der Nacht und warum sich Münchner Clubs ändern müssen.
Interview von Thomas Becker
