Welcher Job ist der schönste in München im Verwaltungsbeirat? Nun, laut Florian Roth ist das der eigene. Weil er dort für das Lenbachhaus zuständig sei, verbunden mit der Ehre, immer wieder neue Ausstellungen mitzueröffnen. So wie aktuell „Was zu verschwinden droht, wird Bild. Mensch – Natur – Kunst“, wo Roth die zentrale Rede hielt und darin eben genau das erzählte. Gut. Ausstellungen kann man auch in anderen Jobs eröffnen, etwa dem des Kulturreferenten. Was vielleicht sogar noch ein schönerer, auf jeden Fall bedeutenderer Job in München ist. Und vor zwei Wochen sah es noch so aus, als würde Roth genau das am 1. Juli werden. Aber es kam anders. Denn das Münchner Verwaltungsgericht hat ihm den Amtsantritt untersagt.