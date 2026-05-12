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Neue Ausstellung im Lenbachhaus MünchenWo die Weimarer Republik aktueller denn je ist

Lesezeit: 4 Min.

Ein Zeichen für die Emanzipation der Frau in der Weimarer Republik: Bubikopf und Zigarette, wie sie Willy Jaeckel in „Dame mit Zigarette“ 1925 festgehalten hat.
Ein Zeichen für die Emanzipation der Frau in der Weimarer Republik: Bubikopf und Zigarette, wie sie Willy Jaeckel in „Dame mit Zigarette“ 1925 festgehalten hat. Städtische Galerie im Lenbachhaus

Das Lenbachhaus thematisiert Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, aber auch Emanzipation und Queerness. Warum Münchens neuer OB dem Haus bald einen Besuch abstatten sollte, und was Dominik Krause dort lernen kann.

Von Evelyn Vogel

Dominik Krause sollte alsbald ins Lenbachhaus gehen. Zwar ist Münchens neuer Oberbürgermeister ohnehin qua Amt oberster Hausherr des städtischen Museums. Und ein Antrittsbesuch in diesem wie in anderen städtischen Kulturinstitutionen käme bei seinen kulturinteressierten Wählern vermutlich gut an.

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