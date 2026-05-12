Dominik Krause sollte alsbald ins Lenbachhaus gehen. Zwar ist Münchens neuer Oberbürgermeister ohnehin qua Amt oberster Hausherr des städtischen Museums. Und ein Antrittsbesuch in diesem wie in anderen städtischen Kulturinstitutionen käme bei seinen kulturinteressierten Wählern vermutlich gut an.
Neue Ausstellung im Lenbachhaus MünchenWo die Weimarer Republik aktueller denn je ist
Lesezeit: 4 Min.
Das Lenbachhaus thematisiert Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, aber auch Emanzipation und Queerness. Warum Münchens neuer OB dem Haus bald einen Besuch abstatten sollte, und was Dominik Krause dort lernen kann.
Von Evelyn Vogel
Lesen Sie mehr zum Thema