Zwei Männer besuchen das Etablissement und geraten in einen Streit mit anderen Gästen. Einer der beiden erleidet eine Gehirnblutung. Die Polizei sucht nun nach zwei Verdächtigen.

Bei einer Prügelei vor dem Bordell "Leierkasten" ist ein 34 Jahre alter Münchner am Samstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Wegen einer Gehirnblutung wurde er noch in der Nacht notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 34-Jährige mit einem 27 Jahre alten Bekannten aus Bad Tölz um kurz vor zwei Uhr das Bordell besucht. Dort gerieten sie aus unbekannten Gründen mit weiteren Gästen in einen Streit, der sich dann vor den Eingang verlagerte. Dort wurden der 34-Jährige und der 27-Jährige mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert; auch Bierflaschen sollen eingesetzt worden sein.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Angreifer bereits geflüchtet, einer zu Fuß, der andere mit dem Auto auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts. Der 34-Jährige war zu dieser Zeit noch bei Bewusstsein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand im Laufe der Nacht so sehr verschlechterte, dass er operiert wurde.

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und fahndet nach zwei etwa 25 bis 35 Jahre alten Verdächtigen, beide etwa 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und bärtig. Der schlankere von beiden war mit einem dunklen Kapuzenpulli der Marke Champion sowie Jeans bekleidet, der kräftigere trug eine dunkle Adidas-Jacke und eine dunkle Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.