Gewaltverbrechen in Haar

Wenige Tage nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in Haar ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Münchner Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um einen 75 Jahre alten Mann, der in Haar lebt.

Die tote Frau war Donnerstagnacht in einer Tonne im Keller eines Hauses gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass sie wohl an Verletzungen durch Gewalteinwirkung mit einem spitzen Gegenstand gestorben ist - entsprechend ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission wurde eingeschaltet.

Bereits am Freitagnachmittag habe es Hinweise auf den Tatverdächtigen gegeben. Gegen den 75-Jährigen wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I durch das Amtsgericht ein Haftbefehl wegen Totschlags erwirkt. Der Mann ist nun in Untersuchungshaft. Zur Tat äußert er sich bislang nicht.

Das Opfer konnte in der Zwischenzeit identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Es handelte sich um eine 62 Jahre alte Frau, die in München lebte. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres sei sie für ihr Umfeld nicht mehr erreichbar gewesen. Zum Tatablauf oder Motiv gab es noch keiner weiteren Erkenntnisse.