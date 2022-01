Gewaltverbrechen in Haar

Wenige Tage nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in Haar ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Münchner Polizei am Montagmorgen mit, weitere Details soll es erst bei einer Pressekonferenz am Mittag geben.

Die tote Frau war Donnerstagnacht in einer Tonne im Keller eines Hauses gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass sie wohl an Verletzungen durch Gewalteinwirkung mit einem spitzen Gegenstand gestorben ist - entsprechend ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission wurde eingeschaltet.

Zu einem möglichen Tatablauf sowie zum Hintergrund und Motiv gibt es bislang keine Informationen. Das Haus, in dem der verweste Körper gefunden wurde, sei nicht leerstehend.