Tatverdächtiger im Fall des Toten in Neuperlach festgenommen

20 Streifen waren in der Tatnacht im Einsatz.

Ein Passant hatte den Körper des 25-Jährigen am Wochenende nachts in einer Grünanlage entdeckt.

Um 0.20 Uhr in der Nacht zum Sonntag waren einem Passanten die hellen Schuhe des 25-Jährigen aufgefallen. Er fand den Leichnam in einer Grünanlage an der Ecke Peschelanger und Karl-Marx-Ring nahe einem Basketballkorb, der Körper war offenbar blutüberströmt.

Bereits am Sonntagmittag ließ die Polizei durchblicken, dass eine mögliche Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer nicht ausgeschlossen sei. Nun meldeten die Ermittler, dass sie einen Tatverdächtigen festgenommen haben. Mehr Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Der Fundort in Neuperlach ist umgeben von mehrstöckigen Wohngebäuden, dazwischen stehen Bäume und dichtes Gebüsch. Die Polizei hatte den Ort mit einer mobilen Sichtschutzwand abgesperrt. Spurensicherung, Ermittler und Rechtsmediziner fanden offenbar auch Hinweise darauf, dass die Gewalttat nicht auf eine nächtliche Zufallsbegegnung zurückging, sondern sich Täter und Opfer womöglich kannten.