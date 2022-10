Passant entdeckt getöteten Mann in einer Grünanlage

Die Polizei München ermittelt in einem Tötungsdelikt im Stadtteil Neuperlach.

Der Tote ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und in der Nacht zum Sonntag im Münchner Stadtteil Neuperlach Opfer einer Gewalttat geworden.

Von Martin Bernstein

In einer Grünanlage im Münchner Stadtteil Neuperlach ist in der Nacht zum Sonntag eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Tote soll nach ersten Angaben der Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt und einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen sein. Nähere Angaben wollte ein Polizeisprecher am Morgen noch nicht machen, da die Angehörigen des identifizierten Toten noch nicht informiert seien. Die Münchner Mordkommission arbeite aber "auf Hochtouren".

Ein Passant hatte den Toten gegen 0.20 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. In der Dunkelheit waren ihm die hellen Schuhe aufgefallen, die der Mann trug. Die Leiche lag in einer Grünanlage an der Ecke Peschelanger und Karl-Marx-Ring nahe einem Basketballkorb und war offenbar blutüberströmt. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen und zum möglichen Tatwerkzeug gab es zunächst nicht.

Der Fundort ist umgeben von mehrstöckigen Wohngebäuden, dazwischen stehen Bäume und dichtes Gebüsch. Spurensicherung und Ermittler sperrten den Ort mit einer mobilen Sichtschutzwand ab und begannen bei Scheinwerferlicht mit ihrer Arbeit. Nähere Angaben zu dem Tötungsdelikt könnte es im Lauf des Sonntags geben, wenn die Familie des toten jungen Mannes verständigt werden konnte.