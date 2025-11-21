Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag im Forstenrieder Park eine Frauenleiche entdeckt. Sie lag etwas abseits des Wegs „Buchendorfer Geräumt“ im Wald. Aufgrund der Umstände, in denen der Körper der bislang unbekannten Frau gefunden wurde, sei ein Gewaltdelikt nicht auszuschließen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Beamte des Kommissariats 11, der sogenannten Mordkommission, haben die Ermittlungen aufgenommen, ein Team der Spurensicherung war ebenfalls am Fundort der Leiche. Laut Polizei ließ die „Auffindesituation“ darauf schließen, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte. Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab.

Die Identität der Frau ist derzeit noch unklar. „Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab“, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei. Es handle sich um eine Frau mittleren Alters, die vermutlich zwischen 25 und 45 Jahren alt gewesen sei.

An der Leiche und rund um den Tatort seien zahlreiche Spuren gesichert worden, außerdem wurde der Wald an diesem Freitag nach dem Fund erneut abgesucht. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die nahe dem Forstweg „Buchendorfer Geräumt“ in Neuried Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen haben, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat stehen könnten. Diese werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München (Telefon: 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.