Polizeieinsatz in MünchenSpaziergänger entdeckt Frauenleiche im Forstenrieder Park

Der Forstenrieder Park im Süden von München: Spaziergänger entdeckte eine Frauenleiche etwas abseits des Weges (Symbolfoto).
Der Forstenrieder Park im Süden von München: Spaziergänger entdeckte eine Frauenleiche etwas abseits des Weges (Symbolfoto). (Foto: Sebastian Gabriel)

Die unbekannte Person lag tot etwas abseits des Weges im Wald. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag im Forstenrieder Park eine Frauenleiche entdeckt. Sie lag etwas abseits des Wegs „Buchendorfer Geräumt“ im Wald. Aufgrund der Umstände, in denen der Körper der bislang unbekannten Frau gefunden wurde, sei ein Gewaltdelikt nicht auszuschließen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Beamte des Kommissariats 11, der sogenannten Mordkommission, haben die Ermittlungen aufgenommen, ein Team der Spurensicherung war ebenfalls am Fundort der Leiche. Angesichts der einbrechenden Dunkelheit wurde die Umgebung ausgeleuchtet. Mit weiteren Informationen sei erst am Freitag zu rechnen, sagte der Polizeisprecher.

