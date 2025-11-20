Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag im Forstenrieder Park eine Frauenleiche entdeckt. Sie lag etwas abseits des Wegs „Buchendorfer Geräumt“ im Wald. Aufgrund der Umstände, in denen der Körper der bislang unbekannten Frau gefunden wurde, sei ein Gewaltdelikt nicht auszuschließen, teilte ein Polizeisprecher mit.