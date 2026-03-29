Als das rote Band zerschnitten ist und die ersten Neugierigen im Untergeschoss angekommen sind, bleibt manchem erst mal die Spucke weg. „Alter!“, ruft eine, als sie die gigantische, etwa billardtischgroße Stars-Wars-Landschaft entdeckt. „Wie im Film“, murmelt ein anderer. Wohl wahr: Zu sehen ist der Theed Hangar auf dem Planeten Naboo, Heimat der größten Flotte an N1-Sternenjägern, sowie das königliche Raumschiff Nubian J-Typ 327, und zwar beim Überfall der Separatisten auf den Palast. Täuschend echt, aber alles Lego. Sich sofort aufdrängende Fragen hat der Baumeister namens „Schreinerrainer“ mittels einer kleinen Erklär-Tafel beantwortet, und das liest sich dann so: „Steine: Es sind sehr viele, habe sie nicht gezählt. Bauzeit: lange.“ Moritz Janke wird später präzisieren: fünf Jahre. Und damit willkommen in „Out of the Blox“, Deutschlands erstem Lego-Bauraum für Erwachsene!