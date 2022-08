"Legat Living", einer der größten Bauträger für Nobel-Wohnungen in der Stadt, plant nun auch ein Bürogebäude. Als Investor ist eine der reichsten Familien Deutschlands mit an Bord. Warum ein genauerer Blick auf das Projekt weitere überraschende Erkenntnisse bringt.

Von Sebastian Krass

Die Schriftzüge von Piano Fischer hängen noch an der Hausfassade, obwohl das Geschäft schon vor einigen Wochen umgezogen ist. Auch die übrigen Geschäfte und Büros in dem markanten, teils denkmalgeschützten Gebäudekomplex an der Ecke Thiersch- und Liebherrstraße leeren sich. Die bisherigen Mieterinnen und Mieter machen Platz für eine Groß-Baustelle in bester Lage, einen Steinwurf entfernt vom Isartor. Auf der Internetseite des Immobilien-Unternehmens Legat Living ist das Projekt "Lehel Höfe" bereits aufgeführt, "Bürokomplex in Planung" steht da.