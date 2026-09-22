In einer Wohnung, die leer steht, gibt es wenig oder gar keinen Stromverbrauch, so weit, so einfach. Diese Tatsache soll die Stadt München sich künftig zunutze machen, um systematisch gegen Leerstand von Wohnraum vorzugehen – und zwar, indem sie zusammengefasste Daten von Stromzählern analysiert. Das fordert die Linken-Fraktion im Stadtrat, sie beruft sich dabei auf ein neues Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags.

In dem Papier, das die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg in Auftrag gegeben hat, sind einige rechtliche Hürden genannt. Aber es heißt auch, dass datenschutzrechtliche Einschränkungen nicht gälten, wenn Verbrauchsdaten anonymisiert weitergegeben würden, etwa von Stromnetzbetreibern wie Stadtwerken an Behörden, die gegen Wohnungsnot vorgehen.

Das Gutachten erläutert auch, auf welche Weise Städte wie Wuppertal, Duisburg oder Karlsruhe mit Stromverbrauchsdaten gegen Leerstand vorgingen. „Ein Leerstandsmonitoring für München ist möglich“, sagte Stefan Jagel, Fraktionsvorsitzender der Linken im Münchner Stadtrat, am Dienstag auf einer Pressekonferenz zum Thema.

Dass länger andauernder Leerstand angesichts der Wohnungsnot in München ein drängendes Problem ist, darin sind sich die meisten Fraktionen im Stadtrat einig. Belastbare Zahlen gibt es allerdings nicht. Aus Zensus-Berechnungen in den vergangenen Jahren ergaben sich Werte von 22 000 oder gar 47 000 Leerstandswohnungen, bei einem Gesamtbestand von gut 800 000 Wohnungen in München. Allerdings hält das Sozialreferat diese Zahlen für wenig aussagekräftig.

Die Behörde verfolgt Leerstand auch auf Basis der städtischen Zweckentfremdungssatzung, und zwar „jeden einzelnen bekannt gewordenen Leerstand“. Im Jahr 2025 wurden so 507 Wohnungen wieder dem regulären Mietmarkt zugeführt und Bußgelder in Höhe von 700 000 Euro verhängt. Oft aber, so das Sozialreferat, seien Leerstände legal, etwa wenn Eigentümer glaubhaft machten, dass ein Abriss oder ein Verkauf geplant sei.

Mit Stromzählerdaten arbeiteten die Leerstandsfahnder bisher nur, wenn schon ein Bußgeldverfahren eingeleitet war. Seit August 2026 dürfen sie Daten in Einzelfällen auch bei einem Verdacht auf unzulässigen Leerstand anfordern. Mehr ist aus Sicht der Stadt wegen des Datenschutzes nicht möglich.

Stadtrat Jagel verweist auf Dortmund, wo Stromverbrauchsdaten auf Quartiersebene übermittelt würden. Kombiniert mit der jeweiligen Anzahl von Wohnungen lässt sich daraus eine Leerstandsquote errechnen. Wo sie besonders hoch sei, so Jagel, könne man nach Hinweisen auf leer stehende Wohnungen suchen, etwa fehlende Klingelschilder. In Dortmund falle auf, „dass da, wo die Mieten am höchsten sind, auch der Leerstand am höchsten ist“.

Soll die Stadt eine Abgabe festsetzen, wenn Wohnungen länger leer stehen?

Das Sozialreferat erklärte am Dienstag, die Stadt sei „bereits dabei, Stromzählerdaten anonymisiert von den Stadtwerken anzufordern. Es gibt jedoch noch rechtliche Fragen zu klären.“ Solche gesammelten und anonymisierten Daten könnten „einen guten Überblick geben“, brächten aber „keinen echten Mehrgewinn“ für Zweckentfremdungsverfahren.

Die Linken-Fraktion erhob am Dienstag noch eine weitere Forderung: Bei Leerstand von mehr als drei Monaten solle die Stadt künftig eine monatliche Abgabe von 20 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche verlangen und diese Einnahmen für den Bau bezahlbaren Wohnraums verwenden. Das Sozialreferat wies das bisher stets zurück: Es gebe für eine solche Abgabe keine rechtliche Grundlage, überdies könnten Wohnungseigentümer sich so die „Legalität eines Leerstands erkaufen“.

Auch hier verweist die Linke auf ein Papier der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, das in diesem Fall schon aus dem Jahr 2018 stammt. Demnach könne eine Stadt durchaus als sogenannte Kommunalabgabe eine „Leerstandssteuer“ festsetzen. Eine Abgabe von 20 Euro pro Quadratmeter würde „ökonomischen Gründen für Leerstand entgegenwirken“, sagt Stadtrat Christian Schwarzenberger. Wenn man diese Abgabe für 5000 Wohnungen mit durchschnittlich 80 Quadratmetern erheben würde, so rechnet er vor, wären das für die Stadt jährliche Einnahmen von 96 Millionen Euro.

Im Sozialausschuss am Donnerstag geht es auch um das Thema Leerstand. Dann will die Linke ihre Forderungen zur Abstimmung stellen.