Von Sebastian Krass

Zehn Jahre hat es gedauert, so lang stehen schon Wohnungen in dem Gebäudekomplex in Neuhausen leer. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Nachdem das Verwaltungsgericht München Ende 2024 der Stadt Recht gegeben hat, stellte diese den Hauseigentümern für 13 leer stehende Wohnungen im Anwesen Landshuter Allee 55/Leonrodstraße 20 insgesamt 60 000 Euro Zwangsgeld wegen Zweckentfremdung in Rechnung, also etwa 5000 Euro pro Wohnung.