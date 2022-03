Von Jürgen Wolfram

Wenn Wohnungsmangel herrscht wie in München, wird Leerstand rasch zum Reizwort. Im Stadtteil Fürstenried, dort, wo die Karlsbergstraße einen Knick macht, dümpelt nach Beobachtung von Anwohnern seit etwa zwei Jahren eine Doppelhaushälfte mit Garage, Garten und ein paar vergitterten Fenstern unbewohnt vor sich hin. Das Amt für Wohnen und Migration beim städtischen Sozialreferat will deshalb "umgehend prüfen", ob ein Verstoß gegen die Zweckentfremdungssatzung vorliegt und "gegebenenfalls ein Verfahren einleiten". Bisher sei die Angelegenheit dem Referat nicht bekannt gewesen. Pikant an diesem Fall: Die Immobilie gehört dem Freistaat Bayern.

Das Anwesen Karlsbergstraße 24, gediegene Wohnlage, gute Verkehrsanbindung, fällt in den Geschäftsbereich des bayerischen Justizministeriums. Wie die Immobilien Freistaat Bayern (Imby), eine Stelle, die den staatlichen Grundbesitz betreut, hierzu auf Anfrage mitteilt, wird das Objekt seit 1. Februar 2021 von der Justizvollzugsanstalt Stadelheim (JVA) in Giesing bewirtschaftet. Den Leerstand begründet die Imby mit der Notwendigkeit einer Wohnungsbevorratung, die im Zusammenhang mit dem Staatsbediensteten-Wohnungsbau auf dem McGraw-Gelände in Giesing stehe.

Dort sollen 260 Wohnungen für Staatsbedienstete, ein neues Wohnheim mit 295 Plätzen für staatliche Nutzer, drei Kindertagesstätten sowie Gewerbeflächen für den Einzelhandel entstehen. Im Rahmen "umfangreicher Baufeldfreimachungen" falle im Plangebiet ein Bestandsgebäude weg, das derzeit die JVA nutzt. "Bis zur Neuerrichtung des ressortübergreifenden Wohnheims sind daher für die Unterkunftsbedarfe der JVA verschiedene Alternativlösungen notwendig", erklärt die Imby und dazu zähle auch eine vorübergehende Nutzung der ehemaligen Erbbaurechtsimmobilie in der Karlsbergstraße. Soll heißen: Der jahrelange Leerstand ist eine Folge des komplizierten, langwierigen Umgestaltungsprozesses auf dem McGraw-Gelände.

Doch nun könnte in Fürstenried alles ganz schnell gehen. "Nach der notwendigen Herrichtung des Objektes" an der Karlsbergstraße will die JVA den Bezug nach eigener Auskunft noch in diesem März in die Wege leiten.