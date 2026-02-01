München ist die am wenigsten lebenswerte Metropolregion Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Die Autoren haben dafür 23 Indikatoren aus verschiedenen Lebensbereichen herangezogen, vom Sportverein über Supermärkte und Kinderbetreuung bis zur Krankenhausbettendichte.
Untersuchung des Instituts der Deutschen WirtschaftMünchen ist die unattraktivste Metropolregion Deutschlands – wie bitte?
Lesezeit: 4 Min.
Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die untersucht hat, wie es sich in und um Metropolen lebt. Welche Faktoren dafür wichtig sind und wer überraschend auf Platz eins liegt, erklärt Johannes Ewald vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Interview von Linus Freymark
