Der Gast hat zwar Hunger, aber nicht genug. Die Portion mit zwei Scheiben Schweinsbraten, zweierlei Knödel, reichlich Gemüse und Krautsalat mit Speck schafft er nicht. Als die Servicekraft den halb leeren Teller abräumen will, fragt sie: „Darf ich Ihnen den Rest einpacken?“ Was eher beiläufig klingt, ist es nicht. Denn die Antwort des Gastes entscheidet nun darüber, ob aus dem Rest des Mittagessens Müll wird – oder ob der Braten zu Hause aufgegessen wird.
Lebensmittelverschwendung in der GastronomieWenn der halbe Schweinsbraten im Mülleimer landet
5 Min.
Tonnenweise Lebensmittel schmeißt die Gastronomie täglich weg. Mehrwegverpackungen sollen dagegen helfen, verursachen aber viel Frust. Woran das liegt, wie die Branche noch Essen rettet und was man selbst tun kann.
Von Astrid Becker
