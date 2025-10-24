Flugzeuge am Himmel, in Formation fliegen sie direkt auf den Betrachter zu. Am linken unteren Bildrand eine kleine Menschengruppe: Mann mit Hut, Mutter mit Kind auf dem Arm. Ihr Blick mit vor Schrecken geweiteten Augen nach oben gerichtet. „… und dann kamen die Tiefflieger …“ steht über dem Blatt.

Dresden im Frühjahr 1945: Die Bomben der Alliierten legen die Stadt in Schutt und Asche. Siegfried Kaden ist ein knappes Jahr alt, als er mit der Mutter diesem Inferno entrinnt. Doch die Erinnerung, wachgehalten in den Erzählungen der Erwachsenen, wurde – wie bei vielen Kriegskindern – Teil seiner DNA. Seine Bilder berühren heute, da wieder täglich von Krieg in Europa die Rede ist, auf besondere Weise.

Mit den Szenen aus Dresden – dem Ausharren im Luftschutzkeller, dem Herauskriechen aus Trümmern, dem brennenden Asphalt – beginnt diese ungewöhnliche Autobiografie. Mit Episoden aus Kuba, Kadens letzter Lebensstation, endet sie. Das Buch enthält 255 Blätter, entstanden über mehrere Jahre, immer mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber auf DIN-A4-Papier gezeichnet, flüchtig kommentiert mit Randnotizen oder Erklärungen auf der Rückseite. Kaden ist ein hervorragender Zeichner, sein Strich fein, die Räume offen, die Gesichter ausdrucksstark. Und ganz oft schwingt selbst im Düsteren noch eine Portion Ironie mit. Kaden blickt staunend auf die Welt. Manchmal kippt seine Darstellung auch ins Surreale, mischen sich Realität und Fiktion. Seinen „Lebenscomic“ nannte der Künstler das Konvolut.

Bis kurz vor seinem Tod im November 2021 hatte er gezeichnet. Im Gespräch mit Herausgeberin Verena Nolte diskutierte er einzelne Szenen. Ihr ist es zu verdanken, dass die Fülle an Blättern eine Form erhielt, sie half ihm beim Sammeln, Sichten und Sortieren. „Mit dem Pferd nach Havanna“, diesen Titel wünschte er sich für das Buch, das jetzt im Steidl-Verlag erschienen ist. In ihrem Vorwort lässt Verena Nolte das Leben des Künstlers noch einmal eindrücklich Revue passieren.

Der Künstler Siegfried Kaden (1944-2021) zeichnete bis kurz vor seinem Tod an seiner Autobiografie. (Foto: Foto: Michael Eichberger)

Das Pferd ist ein wiederkehrendes Motiv in Kadens Werk. Kein Wunder, denn diesem Tier verdankt er sein Leben. So jedenfalls hält er die Nachkriegsszene in einer Zeichnung fest: Als die Mutter mit dem Kind aufs Land flieht, rettet ihm eine Bäuerin das Leben. Sie bietet ihr Pferd für das Kind, das ein russischer Soldat als Geisel nahm, um junge Frauen aus ihrem Versteck unter dem Misthaufen – nur sichtbar für den Bildbetrachter – zu zwingen. „Tausch gegen Pferd. Pferd für Kind“ steht über dem Blatt. Auch später tauchen Pferde – und Flugzeuge – immer wieder in Kadens Werk auf. In Kuba nennen sie Fidel Castro auch „el caballo“. Bei Kaden kommt der Máximo Lider allerdings nicht so heroisch weg, das Tier ist dem Künstler näher als der Generalissimo.

Kaden war ein Menschenfreund, daran erinnern sich seine Weggefährten. Er konnte mit Mächtigen und Millionären genauso empathisch plaudern wie mit Studierenden oder Bettlern. Er hat in Kuba junge Künstlerinnen und Künstler gefördert, einige auch für Ausstellungen nach München geholt. Er war ein Netzwerker. Und doch sah er sich selbst als einen „Unbehausten“. Hineingeworfen in eine Welt voller Rätsel und Brüche.

In den Fünfzigerjahren zieht die Familie vom Osten in den Westen Deutschlands

In den 1950er-Jahren ziehen die Eltern aus Leipzig in den Westen. Gegen den Drill im Internat hilft ihm das Zeichnen. An der Kunstakademie in Stuttgart will er malen, das gilt den Achtundsechzigern als reaktionär. Die Revoluzzer beschmieren seine Bilder mit Senf. In Wien findet er Anschluss in der Klasse von Rudolf Hausner, einem Vertreter des Phantastischen Realismus. Im München der 1980er-Jahre gelingt ihm dann der Durchbruch, er gehört zu den Jungen Wilden – und bleibt doch ein Solitär.

„München ist eine unerträglich reiche Stadt“, notiert er in seiner Autobiografie, „da gibt es Leute, die reich geerbt haben. Die Kunst erwerben wie Aktien und mit einer unerträglichen Dummheit über Kunst reden. Ich begann mich in diesem Milieu wie im Kreise zu drehen.“ Er flieht. Zuerst nach New York. Dann nach Havanna. „...ich wachte auf und stand plötzlich in Havanna … mitten drin zwischen Plattenbauten. Wo war ich? In meiner alten DDR-Heimat in Leipzig?! 40 Jahre Sozialismus. Ich war in meiner alten Heimat angekommen in Kuba“, schreibt er über eine flüchtige Skizze.

Siegfried Kaden lebte lange Zeit in Havanna, über das er einmal schrieb: „Ich war in meiner alten Heimat angekommen in Kuba.“ (Foto: Siegfried Kaden)

Unbeobachtet war der Künstler in Havanna nicht. (Foto: Siegfried Kaden)

Die tropische Sonne, „sie macht vieles erträglich“, steht über einem kleinen Selbstporträt. Und da sind die kubanischen Frauen. Er zeichnet sie, er liebt sie, er lässt sich verführen. Und bleibt doch distanziert. Nachts in der Altstadt von Havanna sieht er Mädchen, die sich für ein paar Dollar verkaufen. Brutale Zuhälter, Verhaftungen, Schlägereien. „In Zeiten der Not wächst die Gewalt gegen Frauen, Kinder und Tiere …“, schreibt er auf die Rückseite einer Zeichnung mit solchen Straßenszenen. Und die Stasi ist allgegenwärtig.

Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie Kuba erreicht, sind die Läden leer. „Mit der Zeit wurde ich immer schwächer. Ich hatte nicht mehr die Kraft, stundenlang nach Essen anzustehen …“, schreibt er auf die Rückseite einer Zeichnung mit einer Menschenschlange vor dem „Mercado“. Mit einem der letzten Flugzeuge konnte er nach München zurückkehren.

Siegfried Kaden hinterlässt ein umfangreiches Werk aus Gemälden, Zeichnungen, Objekten und Installationen. Viele davon befinden sich in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, im Lenbachhaus, in der Albertina in Wien.

Die Galerie Biedermann zeigt aus Anlass der Buchveröffentlichung ausgewählte Zeichnungen und Gemälde (Barerstraße 44). Am Donnerstag, 30. Oktober, 20 Uhr, stellt Verena Nolte den Band im Gespräch mit Helmut Friedel, dem ehemaligen Direktor, im Lenbachhaus vor.