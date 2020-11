Die Schließung von Kultureinrichtungen hat zu einer Diskussion über deren Rolle in der Gesellschaft, das Selbstverständnis der betroffenen Einrichtungen und die Möglichkeiten der Sichtbarkeit auch im coronabedingten Lockdown geführt. Das Museum Villa Stuck beispielsweise fragt sich und die Besucher, "wo steht die Kultur und wie kann sie in Zeiten derartiger Beschränkungen ihren Auftrag im Sinne der Gesellschaft erfüllen" und verlinkt auf der eigenen Homepage nicht nur zahlreiche Debattenbeiträge, sondern lädt alle ein, sich per Mail an der Debatte zu beteiligen. Das Lenbachhaus versendet unter dem Titel "Gib mir 5!" seit dem neuerlichen Lockdown einen täglichen Newsletter mit fünf Links: einer führt zur Onlinesammlung des Hauses, wo Werke und Künstler vorgestellt werden, ein zweiter ist eine Soundtrackempfehlung von Künstlern aus der aktuellen Ausstellung "Die Sonne um Mitternacht schauen" und führt zu einer entsprechenden Musikplattform, der dritte leitet zum Soundcloudkonto des Museums weiter, wo man sich in zwei Minuten eine Bildanalyse zum Blauen Reiter anhören kann, der vierte ist eine Musikempfehlung des Elektronik-Duos Mouse on Mars, und der letzte Link enthält einen persönlichen Tipp von Mitarbeitern zu Büchern, Serien, Musik und anderem. Macht Spaß!