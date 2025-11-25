Luci zeigt sich als Erster. Aus riesigen Augen schaut er die Besucher an. Sein Name ist eine Kurzform von Lucifer, der Kater hat allerdings nichts Teuflisches an sich. Ausgiebig räkelt er sich auf dem Kratzbaum, streift miauend umher, schnuppert an ausgestreckten Händen. Nach anfänglicher Vorsicht kommen auch Sypha, Jojo und Logan aus ihren Verstecken. Die vier Katzen sind die Mitbewohner von Laura Koppetz – und ihre Geschäftspartner, wenn man so will.
Jung und selbständigMünchnerin macht ihre Katzen zu Comic-Helden
Lesezeit: 4 Min.
Laura Koppetz zeichnete schon immer gerne. Jetzt gab sie ihren Beruf als Konditorin auf und setzt beruflich ganz auf ihre vier miauenden Mitbewohner. Die haben ganze eigene Charaktere.
Umweltverschmutzung durch Erdöl:Ein Comic zeigt den Dreck hinter dem schwarzen Gold
Die Wissenschaftlerin Amelia Fiske und der Zeichner Jonas Fischer machen mit ihrer Graphic Novel „Toxic“ auf die Folgen der Erdölbohrungen im Amazonas aufmerksam. Ein Buch, das nachdenklich macht – weil andere für unseren Konsum leiden.
Lesen Sie mehr zum Thema