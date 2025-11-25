Luci zeigt sich als Erster. Aus riesigen Augen schaut er die Besucher an. Sein Name ist eine Kurzform von Lucifer, der Kater hat allerdings nichts Teuflisches an sich. Ausgiebig räkelt er sich auf dem Kratzbaum, streift miauend umher, schnuppert an ausgestreckten Händen. Nach anfänglicher Vorsicht kommen auch Sypha, Jojo und Logan aus ihren Verstecken. Die vier Katzen sind die Mitbewohner von Laura Koppetz – und ihre Geschäftspartner, wenn man so will.