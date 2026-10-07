Lukas Müller ist vom Laufanfänger zum Lauf-Influencer mit Hunderttausenden Followern geworden. In München hat er auch einen Running Club. Solche Lauftreffs gibt es viele – für Anfänger, Frühaufsteher und Bierliebhaber.

Es gibt Menschen, die laufen, weil der Arzt es ihnen geraten hat, andere laufen, weil der Nachbar es tut. Lukas Müller gehört zu einer – in Zeiten sozialer Medien erstaunlich großen – Kategorie, die läuft, weil sie sich im Spiegel nicht mehr ausstehen konnte. „Ich war total unglücklich mit mir selber“, sagt der 24-Jährige über jenen Moment im zweiten Corona-Lockdown, als er nicht wusste, „wer ich wirklich bin“ und was er mit seinem Leben anfangen sollte.