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LauftreffsIm Lockdown begann er zu laufen, heute absolviert er Ultramarathons

Lesezeit: 4 Min.

Vom Lauf-Anfänger zum Extremläufer: Lukas Müller.
Vom Lauf-Anfänger zum Extremläufer: Lukas Müller.
Foto: privat

Lukas Müller ist vom Laufanfänger zum Lauf-Influencer mit Hunderttausenden Followern geworden. In München hat er auch einen Running Club. Solche Lauftreffs gibt es viele – für Anfänger, Frühaufsteher und Bierliebhaber.

Von Thomas Becker

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Es gibt Menschen, die laufen, weil der Arzt es ihnen geraten hat, andere laufen, weil der Nachbar es tut. Lukas Müller gehört zu einer – in Zeiten sozialer Medien erstaunlich großen – Kategorie, die läuft, weil sie sich im Spiegel nicht mehr ausstehen konnte. „Ich war total unglücklich mit mir selber“, sagt der 24-Jährige über jenen Moment im zweiten Corona-Lockdown, als er nicht wusste, „wer ich wirklich bin“ und was er mit seinem Leben anfangen sollte.

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