Laufräder für Kinder gehören längst zum Straßenbild. Erwachsene dagegen sieht man damit selten herumkurven. Dabei können solche Räder Menschen mit eingeschränkter Mobilität wieder mehr Bewegungsfreiheit geben. Von Montag, 3. März, an können sich Erwachsene in der Altstadt Laufräder ausleihen. Das Angebot am Standort des Elektromobil-Verleihs hinter dem Rathaus richtet sich an alle Münchner und Besucher mit Mobilitätseinschränkung oder auch jene, denen die Wege in der Innenstadt zu Fuß zu weit sind. Das Angebot gilt testweise für zwei Monate.