Vor 40 Jahren demonstrierten die Menschen in Chile gegen die Militärdiktatur im Land, es kam zu staatlichen Gewaltexzessen und einem (gescheiterten) Attentat auf den Diktator Augusto Pinochet. Seit 40 Jahren gibt es in München die Lateinamerikanischen Filmtage (Lafita), das alljährlich im Herbst stattfindende Länderfilmfestival wirft einen Blick auf das Filmschaffen in Mittel- und Südamerika . Es erstreckt sich über fünf Tage an drei verschiedenen Orten, insgesamt werden elf Filme aus Argentinien, Mexiko, Paraguay, Panama und Costa Rica gezeigt. Viele von ihnen laufen als Deutschlandpremiere (wie immer im Original mit deutschen oder englischen Untertiteln), der mexikanische Spielfilm „Moscas“ kam im Oktober auch regulär in die deutschen Kinos.

Im Fokus der Jubiläumsausgabe steht Chile, drei sehr unterschiedliche Filme erzählen von der Gegenwart und Vergangenheit des südamerikanischen Landes. Im Dokumentarfilm „Si vas para Chile“ („Unwelcomed“) geht es in den chilenischen Norden, wo Geflüchtete aus Venezuela Zuflucht suchen. Doch sie sind nicht willkommen, die Stimmung gegen Migranten ist aufgeladen. Der Spielfilm „Cuerpo Celeste“ führt zurück ins Jahr 1990; er verbindet das Erwachsenwerden eines Mädchens mit der Zeit in Chile, als die Militärdiktatur unter Pinochet endete.

Eröffnet wird das Festival am 25. November von einem Film, der sich nicht auf ein einzelnes Genre festlegen lässt: „Un cabo suelto“ erzählt von einem argentinischen Polizisten, der auf der Flucht vor den eigenen Kollegen im benachbarten Uruguay landet. Die tragikomische Geschichte mit Thriller-Elementen lief beim Festival in Venedig und ist Uruguays offizieller Kandidat für die Oscar-Verleihung im Jahr 2027.

Lafita – Lateinamerikanische Filmtage, Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. November, im Kulturzentrum Luise, Werkstattkino und Gasteig HP8