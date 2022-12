Der 54-Jährige fährt vermutlich wegen eines Herzanfalls gegen einen Lichtmast. Er stirbt später im Krankenhaus. Nur wenige hundert Meter weiter ereignet sich am gleichen Tag ein ähnlicher Unfall.

Ein 54 Jähriger aus Dachau hat am Montagmorgen am Steuer seines Lastwagens vermutlich einen Herzinfarkt erlitten und ist später gestorben. Er war gegen 6 Uhr an der Kreuzung von Boschetsrieder Straße und Drygalski-Allee von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast gefahren. Zunächst versuchten Passanten und Polizeibeamte, den Mann zu reanimieren; der Rettungsdienst brachte ihn dann ins Krankenhaus, wo er kurz danach starb.

Am gleichen Tag ereignete sich nur wenige hundert Meter entfernt, an der Einmündung der Boschetsrieder Straße zur A95, ein ähnlicher Unfall. Dort verlor gegen 16 Uhr ein 42 Jahre alter Münchner wegen eines internistischen Vorfalls die Kontrolle über sein Auto. Er geriet auf die Gegenspur, wo er mit zwei anderen Wagen kollidierte. Deren Insassen blieben unverletzt, der 42-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Polizei bei ihm nicht.