Von Ellen Draxel

Auf diesen Tag haben sich Tom und Arthur schon seit Wochen gefreut. Weihnachten steht vor der Tür, und gemeinsam mit ihrer Mama wollen sie an einem Freitag Mitte Dezember einen Christbaum kaufen. Also hat Maria Prahl für den Nachmittag das "Nymphen-Ross" nahe dem Rotkreuzplatz ausgeliehen, ihre Söhne einsteigen lassen und ist mit ihnen losgeradelt. Kurz darauf sitzen der Acht- und der Sechsjährige freudestrahlend eine Tanne umklammernd in dem Lastenrad. "Die Kinder lieben das Rad, sie haben darin tierischen Spaß und sind immer ganz traurig, wenn ich es wieder zurückbringe", erzählt die 38-Jährige.

Für die Menschen in Neuhausen ist es "das perfekte Fortbewegungsmittel": Sie machen damit seit Jahren regelmäßig Ausflüge in den Grünwald- oder den Olympiapark, samt Picknick, Ball und Decke. Sie nutzen das "Nymphen-Ross" für den Einkauf. "Bei Toms Abschiedsfeier vom Kindergarten haben wir das Rad sogar in einen Buffet-Raum verwandelt und mit Wimpeln geschmückt", erinnert sich die Mutter. "War echt schön." Vor allem im ersten Lockdown sei die Familienkutsche auf zwei Rädern ihre "Rettung" gewesen. "Wir mussten nicht Bus und nicht Tram fahren und kamen trotzdem super überall hin."

Um die Lastenräder in München nutzen zu können, muss man kein Vereinsmitglied werden

Lastenräder wie das "Nymphen-Ross" gibt es inzwischen mehrere in der Stadt. Der Verein "Freie Lastenradl" verleiht sie kostenlos, er will damit die Verkehrswende vorantreiben und den Münchnern den Abschied vom eigenen Auto erleichtern. Ähnliche Initiativen gibt es auch schon in anderen europäischen Städten. Um die Gefährte in München nutzen zu können, muss man kein Mitglied werden, nötig ist lediglich eine Registrierung auf der Webseite "freie-lastenradl.de". Einmal angemeldet, lässt sich jedes Rad zu den verfügbaren Zeiten für maximal drei Tage buchen. Via E-Mail erhält der Interessent ein Codewort, das er am Tag der Ausleihe zusammen mit dem Ausweis an der Station vorzeigt. Dann noch unterschreiben, eine kurze Einweisung, fertig.

"Wir verleihen unsere Räder an Menschen aller Altersgruppen und Schichten", sagt Vereinsvorstand Raphael Draeger. An Familien mit Kindern wie die Prahls. An Flohmarktgänger. An junge Leute, die damit Bierkästen an die Isar fahren. Auch für Umzüge wurden die Räder schon gebucht. "In Trudering gibt es eine ältere Dame, die spart sich durch die Nutzung des Lastenrads die Taxifahrt zum Einkaufen", erzählt der Management-Student. Die Räder, zu finden in Schwabing, der Isarvorstadt, Neuhausen und Haidhausen, beim Ökologischen Bildungszentrum, vor der Giesinger Stadtbibliothek, beim Stadtteilladen Trudering oder an der Friedenheimer Brücke, haben alle Namen. Da sind zum Beispiel Louie, Charly und Olga. Oder das Eventbike Evi, das an der Lindwurmstraße 88 beim Verein Green City steht. Es gibt Elektro-Modelle wie den "Lindwurm-Laster", den "Eisbach-Surfer" oder den "Fliegenden Hirsch", die mit Sitzen für je zwei Kinder plus Ladung ausgestattet sind und sich auch für eine längere Tour eignen.

Und es gibt Bernd. Bernd ist eine Lastenradbühne, die von drei Personen bewegt werden muss. Diese Fahrrad-Kombi eignet sich für Veranstaltungen - auf der rund fünf Quadratmeter großen Bühne hat sogar eine kleine Band Platz. Noch im Dezember sollen zwei weitere Räder hinzukommen, situiert beim Bund Naturschutz an der Pettenkoferstraße. Ein weiteres ist in Gern im Januar vorgesehen.

Dass eine Gratis-Ausleihe überhaupt möglich ist, ist dem Engagement von Sponsoren, Bezirksausschüssen und ehrenamtlichen Mitstreitern zu verdanken. Sendlings Lokalpolitiker etwa haben vor kurzem der Anschaffung eines E-Lastenrads für gut 5000 Euro zugestimmt. Und Westschwabings Bürgervertreter wollen gleich zwei Räder für insgesamt mehr als 10 000 Euro aus ihrem Topf finanzieren, darunter eines, das eine Ladefläche für Rollstühle impliziert.

Der Grund: Im Viertel ist die Stiftung Pfennigparade mit zwei großen Einrichtungen beheimatet. Diese inklusive Version, mit der sich auch Waschmaschinen transportieren lassen, dürfte wegen Lieferschwierigkeiten allerdings erst im Sommer zur Verfügung stehen. Doch was geschieht, wenn solch ein Lastenrad einen platten Reifen hat, das Licht defekt ist oder das Schutzblech sich löst? Dafür, erzählt Vereins-Gründungsmitglied Dominik Sacher, gebe es die Paten. Er selbst ist einer dieser ehrenamtlichen Kümmerer, sein "Patenkind" ist der Oldie Charly in Giesing. Immer mal wieder schaut der Programmierer an dem Ausleihstandort vorbei, inspiziert das Gefährt und nimmt Kontakt zu der Station auf, bei der das Rad abgeholt werden kann. Kleinigkeiten wie das Nachziehen einer Schraube erledigt er selbst, für komplexere Arbeiten stehen dem Verein zwei professionelle mobile Fahrradmechaniker zur Verfügung.

Sacher nimmt auch das Feedback der Nutzer entgegen. "Im Regelfall", sagt er, seien "die Rückmeldungen sehr positiv". Oft hätten sich die Leute das Fahren mit dem Lastenrad viel schwieriger vorgestellt, als es dann tatsächlich gewesen sei. Maria Prahl jedenfalls findet die Idee, Lastenräder als Gemeingut zu organisieren und kollektiv zu nutzen, "einfach grandios". Für ein eigenes Rad hätte sie mitten in Neuhausen gar keinen überdachten Stellplatz. Und die Anschaffung würde sich für die überschaubare Zeit, in der ihre Kinder klein sind, auch nicht lohnen. Für den 20. bis 22. Dezember hat sie das "Nymphen-Ross" bereits reserviert. Für größere Weihnachtseinkäufe.