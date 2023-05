Dank moderner Technik hat die Bundespolizei einen Diebstahl am Hauptbahnhof München in einer Stunde aufklären, den Täter festnehmen und der Geschädigten ihr Eigentum zurückgeben können. Die Frau, eine 31-jährige US-Amerikanerin, die in München wohnt, hatte am Hauptbahnhof einen Zug nach Dortmund bestiegen. Da noch Zeit bis zur Abfahrt blieb, wollte sie am Bahnsteig noch etwas Luft schnappen. Ihr Gepäck ließ sie im Zug zurück.

Diesen Moment nutzte ein - wie sich später herausstellte - 39-Jähriger und stahl den Rucksack mit einem Macbook und anderen Gegenständen mit einem Wert von mehr als 5000 Euro. Die Frau sah den Dieb, als er den ICE verließ, erkannte ihren Rucksack und folgte dem Mann, der am Nebengleis in einen Zug einstieg. Der Zug fuhr an - und die Frau fand sich am Ostbahnhof wieder, wo sie sofort zur Bundespolizei ging.

Glücklicherweise war das Macbook per GPS-Ortung mit dem Smartphone der Frau gekoppelt, sodass der Weg des Mannes quasi live zu verfolgen war. Er wurde schließlich am St.-Pauls-Platz an der Theresienwiese festgenommen. Der Mann hält sich seit Dezember 2021 illegal in Deutschland auf und war schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden.