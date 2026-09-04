In der „Lapapp Bar“ kann es schon mal vorkommen, dass man sich vor Schreck fast an seinem Getränk verschluckt. Mit dem Drink hat das nichts zu tun, Schuld sind zwei Plastik-Stieglitze auf dem Schanigarten-Geländer, die laut zu zwitschern beginnen, wenn ihr Bewegungsmelder auslöst. Von ausgefallener Einrichtung wie dieser lebt das Lapapp – und schafft eine gemütliche Atmosphäre, die es so in der Isarvorstadt bisher wahrscheinlich nicht gibt.

Anne Marx und Felix Maier betreiben seit April ihr „Wunderkabinett“, wie Marx die Bar bezeichnet. Schon lange habe es die Idee gegeben, zusammen einen Laden zu eröffnen. Beide haben gastronomischen Hintergrund: Marx, gelernte Grafikdesignerin, betreibt die Kinobar neben dem Rio Filmpalast, Maier ist Betriebsleiter des Fat Cat im ehemaligen Gasteig.

An der leer stehenden Boazn „Baadereck“, das zuvor in den Räumlichkeiten vom Lapapp war, seien sie häufig vorbeigeschlendert. „Wir haben schon ein bisschen drauf spekuliert, dann kam recht kurzfristig ein Angebot zur Übernahme“, sagt Maier. Binnen drei Tagen stand die Entscheidung, aus der urigen Eckkneipe mit Spielautomaten einen Nachbarschaftstreff im Wohnzimmerstil zu machen.

Sich wie bei besten Freunden zu Hause zu fühlen, gelingt im Lapapp drinnen wie draußen. Im Schanigarten sitzen die Gäste auf Bänken aus bunten Bierkästen oder auf Vintage-Campingstühlen.

Ein Blick auf den Schanigarten der Lapapp. Foto: Catherina Hess

Das Angebot der Bar ist klassisch bis ausgefallen, neben Zwickl vom Fass (5,50 Euro), Rüscherl (fünf Euro) und verschiedenen Weinsorten gibt es auch hausgemachtes Erdbeersoda (sechs Euro) oder „Chiemseer Sprezz“ mit Chiemseer Hell, Campari und Grapefruit-Soda. Besonders überzeugt der „Pampelmuse Sprezz“ mit alkoholfreiem Wermut, Grapefruit-Soda und Zitrone (beide je acht Euro).

Wer nebenher etwas knabbern möchte, sollte das selbstgemachte Knäckebrot probieren (fünf Euro), das manchmal sogar Anne Marx‘ Vater bäckt. In einer Bar, die sich vor allem durch die kreative Adaption des Einfachen auszeichnet, darf auch Schinken-Käse-Toast, „Schikäto“ (acht Euro) nicht fehlen. Den gibt’s mit oder ohne Schinken, selbst eingelegte Gurken und ein Tomaten-Dip runden den Klassiker ab.

Bis jetzt ist die Auswahl an Speisen begrenzt, sie soll aber stetig wachsen, sagt Felix Maier. „Zukünftig wollen wir noch ein paar gepflegte Kleinigkeiten aus der Küche schicken, wie einen kleinen Jausenteller, den man von zu Hause kennt.“ Das klassische Angebot sei stets saisonal. Seit ein paar Wochen bietet das Lapapp sonntags auch Frühschoppen mit Weißwürsten an.

Dass eine Design-Spezialistin die Bar betreibt und gestaltet, merkt man nicht nur an den liebevoll illustrierten Menüs. Der Innenraum erinnert stark an den Vintage-Stil von Wes Anderson, sogar gelb gestrichene Wände tragen hier zur Gemütlichkeit bei. Jeder Blick im Inneren streift ein neues, skurriles Einzelstück.

Viele Kissen und kleine Details sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in der Lapapp Bar. Foto: Catherina Hess

Auf die Bar haben sich allerhand Tiere verirrt. Foto: Catherina Hess

Auf der Zapfanlage sitzt eine gelegentlich plappernde Eule mit Mini-Sombrero, im Fenster gegenüber hängt eine verliebte Garfieldpuppe mit Amorpfeil, darunter steht das Reaktionsspiel „Spitz, paß auf“ in der 70er-Jahre-Edition.

Gemeinsam spielen kann man auch beim „Lapub-Quiz“, das die Betreiber schon mehrmals veranstaltet haben. Das sei sehr gut angekommen, einige Stammkunden gebe es im Lapapp auch schon. Vielleicht ist es gerade dieses schräge Konzept, das zwischen all den minimalistischen Conceptstores der Innenstadt gefehlt hat.

Lapapp Bar, Baaderstraße 16, 80469 München, Öffnungszeiten: mittwochs, donnerstags und sonntags von 18 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 18 bis 2 Uhr.