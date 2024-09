Einsatzkräfte der Wasserwacht haben am Samstag einen Mann aus dem Langwieder See geborgen. Der 77-Jährige, der in Begleitung seiner Frau unterwegs war, verlor am Nachmittag während des Schwimmens das Bewusstsein und ging unter. Seine Frau setzte daraufhin über eine Notrufsäule an Land einen Notruf ab, der die direkt vor Ort befindliche Wasserwacht verständigte.