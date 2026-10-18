Ein Ticket – und schier unbegrenzter Kulturgenuss, eine ganze Nacht lang: Das ist einmal jährlich das tausendfach gefragte Extra an Kunstgenuss in München , noch dazu für überschaubares Geld. Kein „All-you-can-eat“ der Kultur, sondern gleichsam das große Kunst-Extrabuffet für alle.

Ob man nun endlich mal in Matti Suuronens Wohn-Ellipsoid „Futuro“ vor der Pinakothek der Moderne reinschaut, das viel Welt in eine kleine Kunststoff-Auster holt und auch innen, in warmes, bernsteinfarbenes Licht getaucht, noch ziemlich viel außerirdische Magie verströmt. Oder ob man sich von der Ästhetik einer Schnellzuglokomotive begeistern lässt im Verkehrszentrum des Deutschen Museums, gebaut 1912 in München, 89,5 Tonnen schwer und nach 42 Dienstjahren 1954 ausgemustert mit immerhin 2,5 Millionen Schienenkilometern. Einst eingesetzt für den „Rheingold Express“.

Zu nächtlicher Stunde noch geöffnet: das Verkehrszentrum des Deutschen Museum. Foto: Johannes Simon

Lichtinstallation von Dan Flavin in der Pinakothek der Moderne. Foto: Johannes Simon

Mehr als 35 000 Besucherinnen und Besucher nutzten laut Veranstalter die Chance auf das große „da wollte ich immer schon mal hin“ und hüpften bei der „Langen Nacht der Münchner Museen“ mit dem Shuttlebus durch die Stadt, von Kulturgenre zu Kulturgenre, kamen ins Gespräch, holten sich spontane Anregungen für nächste Ziele. Die „Lange Nacht“ selbst ist ein sehr gelungenes Kunststück.