"Ich mach eher so tanzbare Musik", sagt Hanna Noir, die in der Gema-Zentrale rappt.

Von Anna Weiß

"Das ist keine Samba", sagt eine Frau enttäuscht und verlässt kopfschüttelnd das Odeon im Innenministerium. Auf der Bühne spielt das Schlagzeugquartett des Bayerischen Polizeiorchesters ein Stück des Komponisten Steve Reich, das beim ersten Hinhören nicht zu "Lateinamerika meets München" passt, dem Motto für diesen Ort in der 22. Langen Nacht der Musik. Das nächste Stück schon eher, aber da ist die Dame schon weg - das überbordende Programm lädt zum schnellen Wechsel ein.

Das Innenministerium, einer der fünf großen Spielorte, ist eine der beliebtesten Anlaufstellen und die Schlange davor lang. Denn der von Leo von Klenze erbaute Konzertsaal ist sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Detailansicht öffnen Doppelter Genuss: Musik und Architektur im Odeon im Innenministerium (Foto: Stephan Rumpf)

Aufgeregt mutmaßen die Besucher, ob sie noch reinkommen, während neben ihnen Autoposer auf der Ludwigstraße ihre Motoren aufheulen lassen. Endlich im Saal wird viel fotografiert und gestaunt: Auf das Schlagzeugquartett folgt das Saxofonquartett, das mit einer ungewöhnlichen Stückauswahl besticht, von Gary Barlow über Ennio Morricone bis zum Internet-Hit "Wellerman".

Zu den "Big Five" gehört auch die Gema-Zentrale in der Rosenheimer Straße. Im Osten der Stadt läuft der Abend ruhig an, die Wärme des Tages hängt zwischen den Gebäuden, es gibt Autotune und A Capella. Ersteres in der Gema, dort tritt die aufstrebende Rapperin Hanna Noir aus Hamburg auf. Noir, im Kontrast zu ihrem Künstlernamen ganz in weiß gekleidet, ist etwas aufgeregt. Sie erzählt von den Entstehungsprozessen ihrer Songs, viele davon habe sie in der Pandemie geschrieben. Das Markenzeichen der 26-Jährigen ist die weiße Maske, die gehäkelt ist (Handarbeit wurde während des Lockdowns wieder en vogue) und ein wenig nach Kopfverletzung aussieht.

Detailansicht öffnen Weißes Markenzeichen: die Maske von Hanna Noir (Foto: Catherina Hess)

Nebenan, im Innenhof des alten Gasteig, präsentieren A-capella-Chöre ihr Können; das im Halbkreis stehende Publikum ist begeistert, es gibt nur wenige Abwanderungen zur Bushaltestelle.

Detailansicht öffnen Das Instrument - die Stimme: a capella am Gasteig (Foto: Catherina Hess)

Die ganze Nacht über fahren Shuttlebusse mehrere Routen ab, damit die Besucher schnell von einem Spielort zum Nächsten kommen.

Diese Busfahrten sind ein heimliches Highlight des Abends. Hier schafft die Lange Nacht der Musik, was in München sonst oft nur im Biergarten funktioniert: Dass sich Menschen aus verschiedenen Milieus und Altersklassen mischen, miteinander ins Gespräch kommen. Empfehlungen werden ausgetauscht, Eindrücke im Gespräch verarbeitet. Erfahrene Konzertgänger treffen auf Leute, die mit Kultur sonst nicht viel zu tun haben. Manche sind schier überwältigt, ein junges Paar auf der "Tour Südwest" entscheidet sich im Sekundentakt um: "Dann gehen wir in dieses Kunstlabor, oder?", fragt sie. Er macht so viele Gegenvorschläge, dass einem schon vom Zuhören schwindelig wird. Sie entscheiden sich für das Pressehaus.

Erfahrene Jazzfans? Nein. Ist das schlimm? Nein.

Eine Station weiter, Haltestelle St.-Pauls-Kirche, rechterhand auf der Theresienwiese wird das Frühlingsfest gefeiert. In der Kirche ist anlässlich des "Flower Power"-Festivals eine Blumeninstallation zu sehen, auch das Programm dort ("If you are going to San Francisco...") ist inspiriert von der Flowerpower-Zeit. Passend zum Thema sitzen vor dem Gotteshaus Jugendliche und kiffen, allerdings nicht im Hippie-Gewand, sondern in Jogginghosen. Drinnen trägt ein Musiker einen dünnen Schal um den Hals, ein anderer einen um die Stirn gewickelt, Bettina Ullrich covert unter anderem "Me and Bobby McGee". Im Anschluss tritt die Performance-Künstlerin Ruth Geiersberger auf. Seit Jahren beschäftigt sich Geiersberger mit Pflanzen, mimt Blätter und Schmetterlinge, singt, trägt Wortcollagen vor und nutzt dabei die Akustik der Kirche aus.

Detailansicht öffnen Flower-Power zum Anschauen und Anhören in der Kirche St. Paul (Foto: Catherina Hess)

Vor der kühlen Kirche empfängt die lauwarme Mainacht, die Fahrgeschäfte und der Vollmond erhellen die Straßen. Weiter in der Innenstadt mischen sich Besucher der Langen Nacht - nach ersten Zählungen der Veranstalter 20 000 Menschen - und Partyvolk; vor der Glockenbachwerkstatt wird diskutiert, unter welchen Konditionen man nun reinkomme. Drinnen ist es voll, von Corona-Sorgen keine Spur mehr.

"Das war letztes Jahr schon noch ein bisschen seltsam mit Corona", erzählt ein Paar an der Bushaltestelle Goetheplatz. Der ansonsten pünktliche Shuttleservice lässt auf sich warten. Die beiden sind Stammgäste der Langen Nacht der Musik, an diesem Abend haben sie unter anderem im Generalkonsulat von Ungarn ein Jazztrio gesehen. "Das war sehr gut", sagt er. Ob sie erfahrene Jazzfans sind? "Nein, aber das war bei dem Konzert nicht schlimm. Die haben abwechselnd anspruchsvollere und gefälligere Stücke gespielt", sagt sie. Jetzt wollen sie in den Gasteig HP8, die größte Location des Abends.

Dort ist der Altersdurchschnitt im Vergleich zu anderen Orten deutlich niedriger, was auch an den Bands liegen dürfte. Die Münchner Gruppe Daisy Dreams zieht das Flowerpower-Thema vom Namen bis zu den Outfits durch, nebenan spielt Sängerin Paula Carolina mit ihrer Band und bringt die Halle E zum Kochen. Ihr energetisch vorgetragener Berlin-Song "Schreien!" verwandelt die Isarphilharmonie in ein Festival, vor der Bühne bilden sich die ersten Moshpits, nach dem Konzert sitzen Leute auf dem Boden und warten auf den nächsten Act. "Ich bin nur wegen Paula Carolina hier", sagt eine Mittzwanzigerin, "dafür hat sich die Veranstaltung schon gelohnt."

So wie die Besucher einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden, zeigt auch das Programm die Bandbreite der Musik. Und ob zwei oder sieben Konzerte besucht wurden - die ganze Nacht über blickt man in selige Gesichter.

Detailansicht öffnen Salsa-selig tanzen die Münchnerinnen und Münchner im Künstlerhaus. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Schwungvoll im Vintage Club (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Im Mini-Pavillon am Lenbachplatz wird stehend genossen, hier Musik von "Rosa Blut" (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Gemütlich im Sitzen zuhören: die Iberl-Bühne im Augustiner (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Während der Akademische Gesangsverein im Großen Saal die Kammerphilharmonie unter purpurnen Strahlern auftritt... (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen ... wird die Stadtsparkasse rot illuminiert, natürlich. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Im Deutschen Theater sitzt einfach auf den Boden, wer nicht mehr stehen will. (Foto: Stephan Rumpf)