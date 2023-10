Lange Nacht der Museen: 90 Ausstellungsorte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, öffnen ihre Türen. Auch das Europäische Patentamt gewährt Einblicke in seine Sammlung.

Am Samstag haben mehr als 90 Ausstellungsorte zur "Langen Nacht der Münchner Museen" eingeladen. Eine gute Gelegenheit, einmal Neues auszuprobieren oder sich treiben zu lassen. So manchem Museum beschert der Abend einen Besucherrekord. Ein Rundgang.

Von Anne Eberhard

Im Vorraum des Museums riecht es nach warmem Börek und Baklava. Die Halle mit dem Marmorboden und den hohen Decken schummert lila. Einige der umstehenden Besucherinnen und Besucher wippen leicht im Takt der elektronischen Beats aus den Boxen. Samstagabend finden die Gäste sich hier nicht in einem der Münchner Clubs wieder, sondern im Museum Fünf Kontinente. "Das ist unsere erste Station hier", sagt Tutku Sakin, die am Eingang des Foyers sitzt und isst. "Wir wollten schon so lange hierherkommen, aber wegen der Öffnungszeiten haben wir das nie geschafft."