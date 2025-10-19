Ist man eins? Oder viele? Dann ist man plötzlich ganz klein und doch so groß. Spiegel tricksen, Licht täuscht das Sehvermögen. Kopfüber von der Decke hängen, obwohl man doch auf festem Boden steht – alles nur Illusion. Im begehbaren Kaleidoskop des Münchner Medienkünstlers Felix Hörhager verschwindet der Mensch im Universum, wird aufgesogen und von Farbwirbeln davongetragen. So einfach ist also fliegen.

Das Wow-Museum im Tal ist eines von mehr als 100 Münchner Museen, die bei der 26. Langen Nacht der Münchner Museen auf ungewöhnliche Weise Kunst an die Menschen gebracht haben. An die 30 000 Besucherinnen und Besucher entdeckten bis ein Uhr nachts – ob unten bei einer Kanalführung oder oben auf dem Südturm der Münchner Frauenkirche – die unterschiedlichen Ausstellungsorte. Lange Warteschlangen inbegriffen.

Im Schutze der Dunkelheit auf die Pirsch nach ungewöhnlichen Einblicken ließ sich im Jagd- und Fischereimuseum gehen. (Foto: Stephan Rumpf)

„Everything matters“: Die Ausstellung im Literaturhaus ist der US-amerikanischen Autorin, Kulturkritikerin und Regisseurin Susan Sontag gewidmet. (Foto: Stephan Rumpf)

Objekte in starken Kontrasten inszeniert ließen sich in den Kunstarkaden erleben. (Foto: Stephan Rumpf)

Wie interaktiv, wie poetisch können Bilder und Musik verschmelzen. Ob bei Klängen des Jagdhorns im Deutschen Jagd- und Fischereimuseum oder bei einem Konzert in der Karmeliterkirche.

„Wirkliche Kunst hat die Eigenschaft, uns nervös zu machen“, sagt die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag (1933–2004). Ihr widmet das Literaturhaus eine Ausstellung mit dem Titel „everything matters“. Alles ist wichtig. Und nach diesem Motto hätte die Lange Nacht der Museen nicht enden dürfen. So viel gab es zu sehen, zu hören und zu erfühlen. Da waren so manche spontane Programmbesprechungen der Besucher in Bus und U-Bahn wohl dringend notwendig.