Vom Saulus zum Paulus ist es meist ziemlich weit. Hans Eisenmann war in den Siebziger- und Achtzigerjahren in sechs Regierungen Bayerns der damals populäre, aber innerhalb seiner CSU zugleich beargwöhnte, von manchen bekämpfte Landwirtschaftsminister. Begonnen hatte er als Bekenner für industriellen Ackerbau und als Kämpfer mehr gegen als für die Natur. Im Laufe seiner Amtsjahre wandelte sich sein Sinn, und er ließ zumindest die vom Freistaat Bayern betriebenen Forschungsgüter fast ausnahmslos auf ökologische, biologische und strukturell natur-, menschen- und umweltfreundliche Methoden umstellen und Alternativen zum naturfeindlichen, chemiefixierten Agrarbetrieb erarbeiten.

Damals zog man sich mit solchen Ideen regelrecht Hass zu, dennoch schaffte Eisenmann zumindest in seinem unmittelbarsten Reich einigen Wandel, weithin unbemerkt von der Öffentlichkeit. Leider bis heute – ein Dissident von der der CSU steinzeitlich eingeschriebenen und vom heutigen Parteivorsitzenden noch immer wahnhaft propagierten Fleischfresser-Mentalität.

Doch siehe, heutzutage setzt seine ferne Nachfolgerin Michaela Kaniber immerhin als Leitspruch für die Kantine ihres Hauses ins Netz: „Nicht zuletzt wegen unserer fachlichen Zuständigkeit haben wir eine Vorbildrolle.“ Das klingt nicht ganz nach Überzeugung, aber immerhin gut gelernt.

Organic Garden heißt das sich modern bodenständig gebende Unternehmen, das heute die Kantine des Agrarministeriums betreibt. Ein Name als Programm? Man verrät, es gebe ein paar Sonderkonditionen des Ministeriums: Energiekosten werden übernommen, die Küchenausstattung gestellt, keine Pacht. Das ist auch in vielen Betrieben üblich, sonst lassen sich Kantinen kaum wirtschaftlich führen. Jene laden aber meist nicht das Publikum ein.

Das bayerische Landwirtschaftsministerium tut das. Als Externe pilgern folgerichtig die Beschäftigten umliegender Büros ins Kasino, einen langgestreckten, von Holz dominierten, ungemein lichten zweistufigen Raum an der Ostseite des einzigen Nazi-Architektur-Klotzes in der Ludwigstraße. Sie gesellen sich zu einer auffällig gut gelaunten Gesellschaft aus dem Hause selbst. Bei Gutwetter ist reichlich Platz draußen, prosaisch vom Parkplatz begrenzt. Der Zugang ist derzeit behelfsmäßig, wegen Bauerei im Hause.

Aushäusige haben an Werktagen von zwölf bis zwei mittags Zutritt zu einem erstaunlich reichhaltigen, für Fleischfreunde genügenden, für Vegetarier sehr üppigen, für Veganer ausreichenden Angebot. Wer hätte gedacht, dass der tapfere Gesundheitspolitiker und bekennende Salzlosesser Karl Lauterbach ausgerechnet im Umkreis der CSU profunde Anhänger findet.

Gleich der äußerst lobenswerte Grundsatz voraus: Hier regieren Salzsparsamkeit, ja, manchmal Salzarmut, äußerst gesund und gesundheitserhaltend. Der gezügelte Blutdruck im täglichen Bürokampf wird es den Beamten (m, w, d) danken. Würzfreunden helfen Himalayasalz- und Pfeffermühlen weiter, lässt sich doch Leichtes gern nachschärfen, Überwürztes nie mehr retten. Der Durst stillt sich am besten aus Leitungswasserbrunnen, still und mit drei Bizzelvarianten.

Der große Speiseraum ist hell und licht und wird von vielen Externen aus den umliegenden Büros besucht sowie natürlich von den Mitarbeitern aus dem Ministerium. Stephan Rumpf

Organic Garden? Man nimmt sein Motto so ernst, dass doch tatsächlich in einem Klimakasten frische Kräuter, vornehmlich Kresse, für jedermann wachsen. Mal leer, reckt sich ein einsames Kresseblättchen aus dem Abflussgitter. Konsequenterweise sind die Vorspeisen nahezu täglich ein ausladender Tummelplatz an Salaten und Gemüsekreationen: Joghurt-Gurkensalat (wir hätten gern ein bisschen Knoblauch dran gehabt), knackiger Brechbohnensalat, Rote-Bete-Salat, Linsensalat, Kichererbsensalat, Quinoasalat, Krautsalat (vegan, also ohne Speck), Reissalat, griechischer Nudelsalat mit Minze, Tomatensalat bunt. Kein Ende der Aufzählung der Entrées, was seinen Sinn hat. Hier bereits können wählerischere Seelen sogar große Mahlzeiten zusammenstellen, ohne Hauptgericht, ohne den modischen Bowl, und sich sehr reichlich und ausgewogen ernähren. Alle Vorspeisen außer der Suppe werden an der Kasse abgewogen, und um da über vier Euro zu kommen, muss man schon hinlangen.

Die Tomatensuppe war uns übrigens schlicht zu dünn. Die Süßkartoffelsuppe dafür kräftig, fast so nahrhaft wie eine vom Kürbis.

Und noch mehr zum Introitus: Insalata Caprese, also Mozzarella auf Tomaten mit Trockenkräutern und einer dicken Spur Balsamico, was man mögen muss. Zucchini-Tomaten-Antipasti waren uns zu dick geschnitten, fast alles schmeckt feiner auch feiner, wem fiele da nicht das Urbeispiel Kartoffelsalat ein. Kalte Gemüseröllchen, sehr delikat, wären sie denn warm. Wäre auch sie warm, hätten wir die luftige Gemüsequiche auch als delikate und elegante Hauptspeise geschätzt.

Eine Fülle an Vorspeisen macht die Hauptspeise nicht mehr zwingend notwendig. Stephan Rumpf

Zum Freitag Penne mit Seelachssahnesoße, der Fisch noch saftig. Im CSU-Ministerium bietet man bemerkenswerterweise nicht allfreitaglich Fisch, aber die Fülle an Vegetarischem wird das auch regelfromme Katholiken verschmerzen lassen. Nicht zu beanstanden Spirelli Bolognese. Ganz große Überraschung der Spargelrisotto, herrlich gemüsearomatisiert, der grüne Spargel extra gegart, mit confierten Tomaten und Kürbiskernen und Spinatsalat (wie lieblich dieses frischeste aller Frühlingsblattgemüse, die Soße zu balsamicolastig). Mit 11,90 für Externe (die Preise für die Hausesser sind ebenfalls für jedermensch sichtbar) war dies übrigens das teuerste aller Gerichte bei vier Besuchen. Um sonst mit allem auf 20 Euro zu kommen, muss einer schon mächtig hinlangen.

Andere Hauptspeise sind um 7,90 Euro zu haben, Linseneintopf vegetarisch und doch ansprechend würzig, Linsendal mit Reis, Joghurt, gepickelten, uns viel zu sauer eingelegte Zwiebeln. Chili con Carne mit Bulgur, Tortilla Chips und Sour Cream (9,90). Der Mode folgend präsentiert man den täglichen Bowl (9,90) weise in einer fleischig/fischigen sowie einer vegetarischen Version. Beim Golden Mash hielten der Pulled Seelachs und die gegrillten Champignons einander aromatisch stand, Kartoffelkürbispüree und gebratener Brokkoli originelle Zuspeisen. Die so lockend versprochenen Streusel darüber mit Olivenöl und Knoblauch setzten einen befremdlichen Pappmaché-Akzent. Der Jahreszeit folgend tischte man sogar Frankfurter Grüne Soße auf.

Der Milchreis als Kinder-Déjà-vu misslang zu dünn. Aber das Mohntörtchen, was für ein betörendes Nachspeislein.

Auch bei den warmen Speisen gibt es eine gute Auswahl, viele auch ohne Fleisch. Stephan Rumpf

Im Landwirtschafts-Kasino gibt es eine äußerst lobenswerte Kleintheke mit Namen „Restlos“. Übergebliebenes also. Also doch noch was vom Lieblingsessen von gestern. Der Hecht konnte so die etwas an Bratintensität und Würze blassen Fleischpflanzerl probieren, die wir verpasst hatten. Hier noch ein Rückgriff in Kindertage, da sich ja unser Geschmack versammelt. Eines von des Hechtens liebsten Gemüsen sind Erbsen. Und als Kind mochte er sie besonders gern, wenn sie zu knittern begannen, kurz vorm Matsch, wenn sie eine besondere Süße entwickeln können. Und ach: knittrige Erbsen! Man muss sie einfach mögen.

Der Dame an der Kasse gefiel einmal die Portion einer Hauptspeise nicht und nahm von sich aus nur den Preis für die halbe Portion. Wie nobel. Alle Zuteilung hier ist für starke Esser ausgelegt. Es empfähle sich, von vornherein zu bremsen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Zeitlich gedrängte Massenverköstigung ist eine riskante Sache. Natürlich gerät nicht alles in einer Großküche so saftig und knackig, wie heimisch oder in der Gastronomie. Großküchen zu führen, ist ein Kunststück. Umso respektabler erschienen uns durchwegs Konsistenz und Geschmack. Typisch für Großküchenprobleme, der Anblick unterlief das eine und andere Mal die Schmackhaftigkeit der Speise. Rein kommerzielle Maßstäbe hier anzulegen, wäre ungerecht. So erschien uns das Kasino in Auswahl und Frische doch recht ambitioniert – auch in seiner vornehmen Zurückhaltung, den Himalaya nur des Salzes wegen rasch abzutragen.

Kasino, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, München, Ludwigstraße 2, Telefon 089/62189420, Montag bis Freitag 12 bis 14 Uhr (für externe Gäste)