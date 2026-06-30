In der Münchner Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei ist eine Person an der Kreuzung von Landwehr- und Sonnenstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher um kurz nach 15.30 Uhr weiter mitteilte, könnte es sich um Absicht gehandelt haben. Mehrere Streifenwagen seien am Ort. Die verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

In Kürze mehr aus SZ.de