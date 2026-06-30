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MünchenPerson von Auto erfasst und verletzt – größerer Polizeieinsatz in der Innenstadt

Die Polizei musste am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz in der Innenstadt ausrücken.
Die Polizei musste am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz in der Innenstadt ausrücken. Robert Haas

Der Vorfall ereignete sich unweit der Kreuzung Landwehr- und Sonnenstraße. Die Polizei prüft, ob die Person absichtlich angefahren wurde.

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In der Münchner Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei ist eine Person an der Kreuzung von Landwehr- und Sonnenstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher um kurz nach 15.30 Uhr weiter mitteilte, könnte es sich um Absicht gehandelt haben. Mehrere Streifenwagen seien am Ort. Die verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

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