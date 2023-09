Von Joachim Mölter

Wer bereits in den Sommerferien für sich werben will bei der Landtagswahl am 8. Oktober, muss dorthin, wo er am wahrscheinlichsten auf viele Daheimgebliebene trifft: an Badeseen und in Biergärten. Also haben die aussichtsreichsten Kandidaten des Stimmkreises 105 München-Moosach im August auch dort wahlgekämpft, wo andere Leute Feierabend machten oder ihre Freizeit verbrachten: Benjamin Adjei (Grüne) und Diana Stachowitz (SPD) am Feldmochinger See, Alexander Dietrich (CSU) im Hirschgarten.