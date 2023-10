Der Vize-Präsident des Landtags gehört zu den Kandidaten, die viele ihrer Plakate selbst an die Ständer kleben. Markus Rinderspacher (SPD) schätzt, dass er in diesem Wahlkampf etwa 1000 Mal in seinem Stimmkreis Ramersdorf den Kleister aufgetragen und das Motiv angebracht hat. Doch was danach passiert, hat er in dieser Schärfe noch nicht erlebt. "In keinem Wahlkampf zuvor wurde mit so großer Zerstörungswut und gezielten Attacken unser Parteieigentum beschädigt wie in diesem. In manchen Nächten gehen der oder die Täter oder Täterinnen gezielt Plakatständer Straßenzug um Straßenzug im Stadtviertel ab, um die Plakate abzureißen."