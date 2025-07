Der Landtag unterstützt eine Petition von Missbrauchsbetroffenen, das ist ein spätes, aber wichtiges Zeichen: Die Aufarbeitung der Taten ist sehr wohl eine staatliche Aufgabe.

Spät kommt dieses Zeichen, schließlich läuft die öffentliche Debatte über Missbrauch an Minderjährigen seit mehr als 15 Jahren. Die Taten liegen meist Jahrzehnte zurück, viele Betroffene sind davon bis heute gezeichnet. Aber nun ist es da, dieses Signal, es ist groß und wichtig. Der Bayerische Landtag will, dass sich der Freistaat aktiv in die Aufarbeitung von Gewalt an Kindern und Jugendlichen einbringt. Er soll einen Rahmen vorgeben, Mindeststandards definieren und die Aufarbeitung nicht mehr allein den Täterorganisationen überlassen.