Rechtsextremisten feiern mit der AfD im Landtag, die Immobilienpreise sinken jetzt auch im Umland und die Lindwurmstraße soll sicherer werden. Was sonst noch passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Rechtsextremisten feiern mit der AfD im Landtag Auf Einladung von Abgeordneten sind Gäste im Hohen Haus, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Außerdem sollen die Burschenschafter rassistische Gesten gezeigt haben. Nun ist die Aufregung groß - aber lässt sich etwas tun gegen solche Besuche?

Im Münchner Umland sinken die Immobilienpreise Was Wohnungen und Einfamilienhäuser in der Stadt und der Region derzeit kosten - und warum die Experten vom Immobilienverband noch schlechtere Zeiten für Mieter befürchten. (SZ Plus)

Nur noch eine Spur pro Richtung auf der Lindwurmstraße Richtig viel Platz für Fußgänger und für die Radler breite Wege neben den Pappeln - eine der befahrensten Straßen Münchens soll sicherer werden. Etwa 200 Parkplätze sollen schwinden. (SZ Plus)

"Ich bin die Vertretung für Aiwanger, bei unter 10 000 kommt der nimmer" Was geschieht, wenn Bayerns Justizminister Eisenreich gemeinsam mit Helmut Schleich, Django Asül und Angela Ascher Kabarett macht? Über einen Abend mit einer ungewöhnlichen Bühnen-Allianz. (SZ Plus)

Mehr als 20 Streifenwagen: Streit unter Freunden in Neuperlach endet tödlich

Gastronomie: Spitzenkoch Gregor Goncharov bringt Alpen und Adria nach Schwabing

Sendlinger Tor: 14-Jähriger sitzt nach Raubüberfall in Haft

Neuperlach: So soll der neue Fritz Distrikt aussehen

