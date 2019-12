Wegen eines Feuers ist der Tunnel an der Landshuter Allee am Dienstagvormittag mehrere Stunden gesperrt gewesen. Im Tunnel sei am Morgen ein Auto in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. Deshalb waren beide Röhren zeitweilig nicht befahrbar, was massive Verkehrsbehinderungen nach sich zog.

Um kurz nach neun Uhr wurde der Tunnel in Richtung Süden laut Polizei wieder freigegeben; in Richtung Norden blieb er, ebenso wie die parallel verlaufende Straße an der Oberfläche, bis Mittag gesperrt. Fachleute des Baureferats untersuchten nach dem Brand das Tunnelbauwerk, die Technik und die Fahrbahn. Gegen 12 Uhr teilte eine Sprecherin des Baureferats mit, dass das Unfallfahrzeug beseitigt und die Aufräumarbeiten abgeschlossen seien.

Die Münchner Berufsfeuerwehr war nach eigenen Angaben mit etwa 50 Mann im Einsatz. Gegen 8.45 Uhr meldete sie, das Feuer sei gelöscht und der Rauch aus dem verqualmten Tunnel geblasen. Warum der Pkw, der in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, in Flammen aufging, ist noch unklar. Verletzte gibt es offenbar keine. Laut Feuerwehr saß in dem Wagen eine Person, die ihn rechtzeitig verlassen konnte.

Auf dem westlichen Teil des Mittleren Rings bildeten sich zwei kilometerlange Staus: Sie reichten im Süden über den Luise-Kiesselbach-Platz hinaus bis zur Isar, im Norden bis hinter den Olympiapark.

Die Landshuter Allee gehört zu den am meisten befahrenen Straßen in München. Auf diesem Abschnitt des Mittleren Rings kommen täglich zwischen 111 000 und 142 000 Autos vorbei, so die bislang jüngsten Erhebungen der Stadt aus dem Jahr 2016.

Bis zum Jahr 2030 soll der Verkehr dort nach offiziellen Prognosen um ein Viertel zunehmen, das wären dann im Schnitt um die 150 000 Autos am Tag. Die Stadt überlegt seit Längerem, den Tunnel zu verlängern, um die Anwohner zu entlasten. Die Landshuter Allee ist eine der mit Abgasen am meisten belasteten Straßen in Deutschland.