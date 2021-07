Von Andreas Schubert

Die Verlängerung des Landshuter-Allee-Tunnels ist zum Leidwesen der Anwohner inzwischen passé. Die grün-rote Rathauskoalition setzt stattdessen auf Alternativen beim Lärmschutz und schlägt nun eine Einhausung mit einem begehbaren, grünen Dach vor. Diese soll die Wohnviertel auf beiden Seiten des Mittleren Rings städtebaulich miteinander verbinden.

Die Verwaltung solle zudem untersuchen, wie sich Flächen des ruhenden und fließenden Verkehrs zugunsten von mehr Freiraumqualität und Lärmschutz umverteilen lassen. Weiterhin will die Koalition prüfen lassen, welche zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen an den Ein- und Ausfahrten des bestehenden Tunnels möglich sind. So könnten etwa bauliche Lärmschutzmaßnahmen an den Wohnhäusern entlang der Landshuter Allee im Rahmen eines Ideenwettbewerbs unter Beteiligung der Universitäten und Hochschulen erarbeitet werden.

Bei der geplanten Sanierung der Donnersbergerbrücke schlagen die Politiker vor, die Flächen unter den Brücken aufzuwerten, etwa mit Probenräumen für Musiker, Mobilitätsstationen oder Sitzgelegenheiten. Das Kommunalreferat solle hierzu Verhandlungen über den Erwerb der Grundstücke aufnehmen, so der Vorschlag. Das Sanierungskonzept soll auch eine mögliche zukünftige Tram-Verbindung von Neuhausen über Sendling nach Solln berücksichtigen. Für die Anwohner der Borstei will der Stadtrat außerdem diese Woche eine Lärmschutzwand in Auftrag geben.