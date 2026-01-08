Autofahrer müssen am Mittleren Ring mit einer neuen und langwierigen Staufalle rechnen. Der Grund: Das Baureferat muss an der Landshuter Allee die Brücke über die Dachauer Straße sanieren. Die Arbeiten beginnen nach Angaben des Referats am 20. Januar und dauern voraussichtlich bis Ende Dezember.

Abhängig vom Baufortschritt kommt es zu unterschiedlichen Verkehrseinschränkungen. Abschnittsweise müssen die neben den sogenannten Rampenstützwänden liegenden Fahrspuren verschmälert werden. Von voraussichtlich Ende Mai bis Ende Oktober wird die Landshuter Allee im Bereich der Brücke je Richtung nur einspurig befahrbar sein. Auch unter der Brücke sind zeitlich begrenzte Einschränkungen nötig. Fußgänger und Radfahrer werden umgeleitet, zudem entfallen während der gesamten Baumaßnahme die Parkplätze unter der Brücke.

Die im Jahr 1971 errichtete Brücke weist altersbedingte Schäden auf, insbesondere an den Übergangskonstruktionen, Stützen, Pfeilern und den Rampenbauwerken. Das Baureferat muss deshalb die durch den Verkehr hoch belasteten Fahrbahnübergänge aus Stahl erneuern und weitere Brückenbauteile sowie Rampenbauwerke instand setzen. Zudem müssen zwei Pfeiler der Brücke verstärkt werden.

Die Straßenbahnlinie 20 ist von den Arbeiten nicht betroffen. Die Haltestelle „Olympiapark West“ bleibe zu jeder Zeit und aus allen Richtungen uneingeschränkt erreichbar, teilt das Referat mit.

Die Sanierung erfolgt im Rahmen des „Koordinierten Bauwerkserhaltungsprogramms Brücken“, das der Stadtrat im Dezember 2023 beschlossen hat. Unter anderem werden derzeit die Kreuzhofbrücken neu gebaut, über die die Autobahn 95 verläuft, die Sanierung der Hackerbrücke soll Mitte 2027 starten. Insgesamt ist die Stadt für den Erhalt von 632 Brücken und Unterführungen zuständig. Der Mittlere Ring bleibt eine Baustelle mit Staupotenzial: Spätestens in den 2030er-Jahren ist auch der Neubau der Donnersbergerbrücke fällig.