Verkehr in MünchenWegen neuer Baustelle: Am Mittleren Ring drohen monatelang Staus

Lesezeit: 1 Min.

Die Brücke über die Dachauer Straße wird länger saniert.
Die Brücke über die Dachauer Straße wird länger saniert. (Foto: Catherina Hess)
  • Das Baureferat saniert von 20. Januar an die Brücke über die Dachauer Straße an der Landshuter Allee, die Arbeiten dauern bis Ende Dezember.
  • Von Ende Mai bis Ende Oktober wird die Landshuter Allee im Brückenbereich nur einspurig in beide Richtungen befahrbar sein.
  • Die 1971 errichtete Brücke weist altersbedingte Schäden an Übergangskonstruktionen, Stützen und Pfeilern auf.
Die Brücke über die Dachauer Straße ist marode und muss längere Zeit saniert werden – mit Folgen für den Verkehr auf der Landshuter Allee.

Von Andreas Schubert

Autofahrer müssen am Mittleren Ring mit einer neuen und langwierigen Staufalle rechnen. Der Grund: Das Baureferat muss an der Landshuter Allee die Brücke über die Dachauer Straße sanieren. Die Arbeiten beginnen nach Angaben des Referats am 20. Januar und dauern voraussichtlich bis Ende Dezember.

Abhängig vom Baufortschritt kommt es zu unterschiedlichen Verkehrseinschränkungen. Abschnittsweise müssen die neben den sogenannten Rampenstützwänden liegenden Fahrspuren verschmälert werden. Von voraussichtlich Ende Mai bis Ende Oktober wird die Landshuter Allee im Bereich der Brücke je Richtung nur einspurig befahrbar sein. Auch unter der Brücke sind zeitlich begrenzte Einschränkungen nötig. Fußgänger und Radfahrer werden umgeleitet, zudem entfallen während der gesamten Baumaßnahme die Parkplätze unter der Brücke.

Die im Jahr 1971 errichtete Brücke weist altersbedingte Schäden auf, insbesondere an den Übergangskonstruktionen, Stützen, Pfeilern und den Rampenbauwerken. Das Baureferat muss deshalb die durch den Verkehr hoch belasteten Fahrbahnübergänge aus Stahl erneuern und weitere Brückenbauteile sowie Rampenbauwerke instand setzen. Zudem müssen zwei Pfeiler der Brücke verstärkt werden.

Die Straßenbahnlinie 20 ist von den Arbeiten nicht betroffen. Die Haltestelle „Olympiapark West“ bleibe zu jeder Zeit und aus allen Richtungen uneingeschränkt erreichbar, teilt das Referat mit.

Die Sanierung erfolgt im Rahmen des „Koordinierten Bauwerkserhaltungsprogramms Brücken“, das der Stadtrat im Dezember 2023 beschlossen hat. Unter anderem werden derzeit die Kreuzhofbrücken neu gebaut, über die die Autobahn 95 verläuft, die Sanierung der Hackerbrücke soll Mitte 2027 starten. Insgesamt ist die Stadt für den Erhalt von 632 Brücken und Unterführungen zuständig. Der Mittlere Ring bleibt eine Baustelle mit Staupotenzial: Spätestens in den 2030er-Jahren ist auch der Neubau der Donnersbergerbrücke fällig.

Landshuter Allee in München
:Tempo 30 auf dem Mittleren Ring wird aufgehoben

Das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nun angeordnet, da sich die Luftqualität stetig verbessert hat. Warum die Stadt trotzdem neue Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung vorbereitet.

Von Andreas Schubert

