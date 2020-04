Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag im Westend beim Abbiegen in die Landsberger Straße drei Personen angefahren und verletzt. Der 50-Jährige am Steuer eines schwarzen VW Golf sei in nördlicher Richtung auf der Trappentreustraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erste Ermittlungen ergaben, dass er bei Grün in die Kreuzung einfuhr, um nach rechts abzubiegen.

Zur gleichen Zeit überquerten dort eine 28-jährige und eine 26-jährige Radlerin sowie ein 41 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn. Alle drei mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer hatte mehr als 0,3 Promille Alkohol im Blut.