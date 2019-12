Aus einer Zufallsbekanntschaft in einem Lokal in der Landsberger Straße in München hat sich am Samstag gegen 8.15 Uhr ein brutaler Streit entwickelt, bei dem ein noch flüchtiger Täter einen 42-jährigen Metzger zu Boden schlug und mit Fußtritten traktierte. So schildert die Münchner Polizei den Hergang und bittet um weitere Zeugenaussagen.

Weil der Gesuchte auf den benommen am Boden Liegenden mit Füßen eintrat und erst abließ, als andere Gäste des Lokals dazwischengingen, bewertet die Polizei das als versuchten Totschlag. Josef Wimmer als Chef der Mordkommission erläuterte, dass das Opfer durch diese "potenziell lebensgefährlichen Tritte" verschiedene Brüche im Gesicht davongetragen habe. Weil es "gute Ermittlungsansätze" zur Täter-Identifizierung gebe, ist er zuversichtlich, dass dieser bald festgenommen werden könne.