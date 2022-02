Von Martin Bernstein

Eine Sekretärin, die aus Liebe eine Kriegswaffe in ihrer Wohnung aufbewahrt haben soll. Eine 82-Jährige, die Schießübungen im Wald veranstaltete. Ein Automechaniker, der sich mit einer Taschenpistole vor den angeblich mordlüsternen Brüdern seiner Freundin schützen wollte und dann zum Waffenschmuggler wurde. Jede Menge rechter Kameraden. Dazu ein "Hells Angels"-Rocker aus Dachau und kroatische Mafiosi aus Osijek in Slawonien. So sieht, buchstäblich, die Besetzungsliste einer Räuberpistole aus. Jetzt kommt das mutmaßliche Schurkenstück erstmals auf die offene Bühne: Weil sie Waffen und Munition aus Kroatien nach München gebracht und die gefährliche Ware - darunter auch Kriegswaffen - in Deutschland weiterverkauft haben sollen, müssen sich von Montag an drei Männer vor der zehnten Strafkammer des Landgerichts München verantworten. Anklage hat die für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus zuständige Zentralstelle (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München erhoben.