Von Andreas Salch

Was ihr in den frühen Morgenstunden des 6. November 2022 in einer Tiefgarage in Haidhausen im Fond eines Pkw widerfahren ist, daran hat Luisa T. (Name geändert) bis heute nur eine schemenhafte Erinnerung. Es sind wenige verschwommene Bilder von einem Mann über ihr. Er will sie küssen, sie dreht sich weg. Der Mann, den sie kurze Zeit zuvor in einer Diskothek kennengelernt hatte, will ihre Hose öffnen, sie stemmt sich mit beiden Händen gegen seine Brust. Ihr gelingt es irgendwann, aus dem Pkw zu steigen und aus der Tiefgarage zu laufen. Gegen 3.30 Uhr wird sie völlig verstört von Polizisten und Feuerwehrleuten aufgelesen, die damals zu einem Einsatz an der S-Bahnstation Rosenheimer Platz ausgerückt waren. Heute weiß Luisa T., dass sie in dem Pkw vergewaltigt und massiv gewürgt wurde.