Ein Chirurg steht vor Gericht, weil er bei Leistenbruch-Operationen zwei Männer sterilisiert haben soll. Einer der Betroffenen ist von Geburt an intelligenzgemindert. Die Eltern beteuern: Ihr Sohn habe erklärt, er wolle keine Kinder.

Von Andreas Salch

Michael K. ist von Beruf Arzt mit Schwerpunkt Bauchchirurgie. Mehrere Jahre arbeitete er in leitender Funktion an einer Klinik in München-Bogenhausen, inzwischen ist er als Berater im Ausland tätig. Seit diesem Montag muss sich der 53-Jährige jedoch wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft K. vor, er habe Anfang 2016 zwei junge Männer sterilisiert, ohne dafür deren Einwilligung bekommen zu haben. Die Zeugungsfähigkeit der damals 17 und 24 Jahre alten Männer kann nicht wiederhergestellt werden.