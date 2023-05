Prozess in München

Von Susi Wimmer

Constantin H. muss eine gute Nase haben als Önologe, also als Experte für die Weinproduktion. Allerdings steckte der 36-Jährige seine Nase viel zu sehr in andere Sachen, Drogen zum Beispiel. Der "florierende Handel" erstreckte sich laut Staatsanwaltschaft auf Marihuana, Kokain und Amphetamin - nicht etwa im Grammbereich, vielmehr waren es Dutzende Kilogramm. Die Spur der Abnehmer führte auch in Münchens Gastronomie. Ausgerechnet zu überaus gesunden Fastfood-Läden, die mit "transparenten Lieferketten" und "regionalen Produkten" werben.